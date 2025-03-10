اليوم السابع
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احتفالا باليوم الدولي للقاضيات.. "تاريخ مشرف وعطاء مستمر" حول المرأة في النيابة الإدارية

الإثنين، 10 مارس 2025 11:30 ص
احتفالا باليوم الدولي للقاضيات.. "تاريخ مشرف وعطاء مستمر" حول المرأة في النيابة الإدارية هيئة المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب: أحمد عبد الهادى - محمد أبو ضيف

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نشرت هيئة النيابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو بعنوان "الفيلم الوثائقي القصير حول المرأة في النيابة الإدارية "تاريخ مشرف وعطاء مستمر" من إعداد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، واحتفالاً باليوم الدولي للقاضيات الذي يحل في العاشر من مارس من كل عام، وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً لدعم المرأة القاضية كأحد أهم مخرجات الاجتماع الثاني رفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهه القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" في2020، وتماشياً مع رؤية النيابة الإدارية وتفردها بأعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية.







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هيئة النيابة الإدارية

النيابة الإدارية

المستشارة بريهان محسن

المرأة في النيابة الإدارية

تاريخ مشرف وعطاء مستمر

وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة

الجمعية العامة للأمم المتحدة






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