إصابة 5 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة قرب مطار فى بنسلفانيا

محمد جمال

أعلنت السلطات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية عن تحطم طائرة صغيرة كانت تقل 5 أشخاص، فى ساحة انتظار سيارات بمنطقة سكنية مخصصة لكبار السن جنوب الولاية.

ورغم الحادث المروع، أكدت السلطات نجاة جميع من كانوا على متن الطائرة، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وفي مؤتمر صحفى، أوضح سكوت ليتل، رئيس فرقة إطفاء مانهايم تاونشيب، أن الحادث وقع بالقرب من مطار لانكستر بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، دون أن تصطدم بأى مبانٍ أثناء سقوطها وتحطمها.

ولم يذكر ليتل أى تفاصيل عن الحالة الصحية للطيار أو الركاب.

أكدت السلطات أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين السكان أو المارة، لكن سقوط الطائرة أدى إلى أضرار مادية في ساحة انتظار السيارات، حيث تضررت ما لا يقل عن 12 مركبة جراء التحطم.

وأظهرت الصور التي بثتها محطات التلفزيون المحلية مشاهد مروعة للطائرة وهى تشتعل فوق السيارات المتوقفة، مع اندلاع النيران فى 3 سيارات على الأقل.

حتى الآن، لم تصدر السلطات أي معلومات حول الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة.

ومن المتوقع أن تبدأ الجهات المختصة تحقيقًا مفصلًا لمعرفة ملابسات الحادث، بما في ذلك مراجعة بيانات الطائرة والاستماع إلى إفادات الناجين والخبراء المعنيين بالطيران.

يأتي هذا الحادث في وقت تزايدت فيه حوادث الطيران المدني في الولايات المتحدة، مما يثير تساؤلات حول معايير السلامة في الطائرات الصغيرة وإجراءات الفحص قبل الإقلاع.