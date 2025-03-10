إزالة 47 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن أنه تم إزالة 47 حالة تعدى ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك منذ انطلاقها في 8 مارس الجاري، جاء ذلك وفق تقرير إدارة الأزمات بالديوان العام ، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأوضح محافظ المنوفية أن الحالات التي تم إزالتها تنوعت بين إزالة 42 حالة تعدي أملاك دولة (مبانى) علي مساحة 2953م2، كما تم تنفيذ إزالات فورية لـ 4 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية علي مساحة 245 م2 ، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة حالة بناء مخالف بدون ترخيص علي مساحة 100م2 وذلك بنطاق المراكز والمدن.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة ومنظومة المتغيرات المكانية وإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة وتذليل معوقات العمل أولا بأول، مشيرا إلى أنه يتابع بنفسه موقف تنفيذ قرارات الإزالات ضمن أعمال الموجة ومن خلال غرفة العمليات بالمحافظة لتحقيق الخطة المستهدفة، مشددا بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى مع الاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للأراضي الزراعية للحالات التي تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية لتعظيم الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي.