أسعار الأسماك اليوم الإثنين 10-3-2025 فى أسواق مطروح

مطروح – حسن مشالى

تشهد أسعار الأسماك بمحلات وأسواق محافظة مطروح استقرارا، اليوم الاثنين 10-3-2025، في ظل طرح كميات من الأصناف المختلفة، من أسماك بحر مطروح وأسماك المزارع الواردة من المحافظات الأخرى، والتي تُباع بأسعار مناسبة لكل نوع ويختلف السعر حسب صنف وحجم الأسماك.

وسجل متوسط أسعار بعض أنواع الأسماك كما يلي:

سعر كيلو أسماك المرجان 120 جنيها.

ويباع كيلو وسمك التونة بين 120 و130 للكيلو.

وسعر أسماك البوري بين 100 و130 جنيها.

وكيلو سمك أسد 140 جنيها.

سمك اللوت بـ180 و200 جنيه.

ويتراوح سعر كيلو سمك دراك بـ180 جنيها.

وأسماك شرغوش وطني 130 جنيها للكيلو.

أسماك مغازل وفراخ 130 جنيها للكيلو.

أسماك مغازل جبر 170 جنيها للكيلو.

وسعر السمك البلطي مزارع يتراوح بين 80 و 100 جنيه للكيلو

اسماك شفاط 120 جنيها.

وكيلو أسماك بغبغان 120 جنيها.

يتراوح سعر سمك الدنيس يتراوح بين 180 و200 جنيه للكيلو.

وسمك موزة منفوخة 130 جنيها للكيلو.

سمك القاروص يتراوح بين 160 و180 جنيها.

وأسماك فراخ شرغوش لوت 180 جنيها للكيلو.