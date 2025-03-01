لمرضى السكر فى رمضان .. أفضل أنواع الأطعمة أثناء السحور

كتبت إيناس البنا

يحتاج مرضى السكر خلال شهر رمضان إلى تعديل نظامهم الغذائي بجانب تعديل موعد الأدوية مع الطبيب، ونعرض فيما يلى حسب موقع know diabetes أفضل خيارات الأطعمة التى يحتاجها مرضى السكر فى وجبة السحور.

يجب أن تكون وجبة السحور صحية لتزويد الجسم بالطاقة الكافية للاستمرار خلال ساعات الصيام الطويلة، ويجب أن تحتوي وجبة السحور على الأطعمة التالية:

١. الكربوهيدرات المعقدة

تناول وجبات تتكون من أجزاء صغيرة من الكربوهيدرات النشوية، تناول مصادر الحبوب الكاملة للكربوهيدرات النشوية، مثل خبز الحبوب الكاملة، والحبوب الكاملة، والعدس، والشوفان، والكينوا، والقمح أو البرغل.

تطلق هذه الأطعمة الطاقة ببطء، مما قد يساعد في الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم ويجعلك تشعر بجوع أقل.

٢. الفواكه والخضراوات

تعد الفواكه والخضراوات غنية بالألياف، وهي ضرورية أثناء الصيام لأنها تزيد من الشعور بالشبع وتساعد على منع الإمساك، توفر الفواكه والخضراوات الألياف؛ وتشمل المزيد من الخضراوات غير النشوية مثل الفاصوليا الخضراء والباذنجان والفطر وجميع الفواكه تقريبًا.

٣. البروتين

تناول بعض مصادر البروتين مثل البيض أو العدس أو الفاصوليا أو الحمص، تعد الأطعمة البروتينية ضرورية لبناء العضلات ولها تأثير أقل على نسبة السكر في الدم، يمكن إعداد الأومليت أو البيض المخفوق فهى مصادر رائعة للبروتين وتبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

٤. منتجات الألبان

حاول تضمين الزبادي أو الأطعمة التي تحتوي على الحليب في وجبة السحور والإفطار للتأكد من حصولك على ما يكفي من الكالسيوم، يمكن للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز اختيار الحليب الخالي من اللاكتوز أو حليب الصويا المدعم بالكالسيوم.

٥. السوائل

اشرب كميات كبيرة من الماء أثناء السحور والإفطار، يُنصح بشرب 8 أكواب من الماء على الأقل بين الإفطار والسحور حتى يتمكن جسمك من تعديل مستويات السوائل في الوقت المناسب لليوم التالي.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة لأنها قد تؤدي إلى فقدان المزيد من الماء من خلال الذهاب إلى المرحاض أكثر، تجنب المشروبات السكرية مثل البرتقال والتفاح وعصير الفاكهة الاستوائية والمشروبات الغازية، تعتبر المشروبات الغذائية والمشروبات غير المحلاة هي الخيار المفضل.