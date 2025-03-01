التليفون صامت.. جدل بين أكرم حسنى وخطيبته آية سماحة بالحلقة الأولى من مسلسل الكابتن

كتبت إيناس البنا

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكابتن، جدالاً بين الكابتن حسام عز الدين، الذي يقوم بدوره الفنان أكرم حسني، وخطيبته سما، التي تؤدي دورها الفنانة آية سماحة، لأنه لم يرد على هاتفه لأن هاتفه "سايلنت".

وخلال المسلسل، اتصلت آية سماحة "سما"، على أكرم حسني "حسام" أكثر من 36 مرة، لتطمئن على صحته الساعة الثامنة صباحًا.

أصبحت الهواتف جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، ومع ذلك، بالنسبة لبعض الناس، فإن مجرد التفكير في الرد على مكالمة يمكن أن يؤدي إلى إثارة القلق فتؤثر هذه الحالة المعروفة باسم رهاب الهاتف أو قلق الهاتف، على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، مما يجعل من الصعب إجراء محادثات هاتفية على الرغم من الحاجة إلى البقاء على اتصال.

وفقا لموقع "onlymyhealth"، إذا وجدت نفسك تتجنب المكالمات، أو تشعر بالإرهاق، أو تعاني من أعراض جسدية مثل التعرق أو تسارع ضربات القلب، فقد تكون تعاني من الخوف من التليفون.

أسباب الخوف من التليفون

يشعر الناس بضغط هائل عندما يحتاجون إلى الرد بشكل صحيح في ظل قيود الوقت، وعادة ما يتردد الناس في التحدث عبر الهاتف، غياب الاتصال المباشر يجعل المحادثات الهاتفية تبدو غير مستقرة بالنسبة للكثير من الأشخاص ،وبسبب عدم اليقين بشأن من سيتصل وموضوع المناقشة، ترتفع مستويات القلق قبل الرد على الهاتف .

علامات وأعراض رهاب التليفون

تظهر أعراض رهاب التليفون بشكل مختلف لدى الأفراد، ولكن العلامات الشائعة تشمل:

تجنب المكالمات الهاتفية تمامًا.

إحساس قلق أو يصاب بالذعر عندما يرن الهاتف.

أعراض جسدية مثل التعرق، والارتعاش، أو تسارع ضربات القلب.

الإفراط في التفكير أو التدرب على المحادثات قبل إجراء مكالمة.

تفضيل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني على التواصل عبر الهاتف.

نصائح لإدارة الخوف من التليفون

يوصي بالبدء بالرد على المكالمات ذات المخاطر المنخفضة أولاً.

التنفس الواعي قبل البدء في الكتابة يقلل من القلق، كما أن تحضير النقاط الرئيسية يساعد في تخفيف حالة عدم اليقين.

تذكر أن الأمر ليس مسألة حياة أو موت، وهذا هو بالضبط ما تحتاجه لجعل عقلك يصدق ذلك، بدلاً من النظر إلى المكالمات الهاتفية باعتبارها مصدرًا للتوتر، قم بإعادة صياغتها باعتبارها فرصة للتواصل أو حل مشكلة.

إذا كان ذلك ممكنًا، استخدم مكالمات الفيديو كخطوة أولى، فرؤية تعبيرات وجه الشخص الآخر قد تجعل التفاعل يبدو أكثر طبيعية وأقل ترويعًا.

يمثل الخوف من الهاتف مشكلة واسعة الانتشار يتجاهلها كثير من الناس حتى تمنعهم من تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية.

اطلب المشورة من المعالج عندما تؤثر المشكلات المتعلقة بالهاتف على حياتك اليومية إلى حد كبير، يعمل العلاج السلوكي المعرفي بشكل جيد للغاية كنهج علاجي لعلاج الرهاب واضطرابات القلق، عندما تتلقى ردود فعل إيجابية مواتية، تتراكم ثقتك بنفسك مما يحفزك على التقدم أكثر، يمكنك السيطرة على الاتصالات الهاتفية وتقليل مستوى القلق لديك من خلال الأساليب العملية وتحديد الأسباب.