30 ثانية قبل الموت.. ماذا كشف أول تسجيل لدماغ إنسان يحتضر.. فيديو

إعداد ـ فاطمة خليل

بطريقة مثيرة، نجح علماء الأعصاب في التقاط أول نشاط دماغي على الإطلاق لدماغ إنسان يحتضر يكشف ما يحدث قبل الموت.

"شريط حياتك يمر أمام عينيك".. هذا ما كشفه العلماء علاوة على حالات أشخاص مروا بتجارب الاقتراب من الموت، وقالوا إنهم رأوا تاريخ حياتهم بالكامل، وتم تسجيل هذه التجربة عندما تعرض مريض يبلغ من العمر 87 عامًا لسكتة قلبية أثناء علاجه من الصرع.

وقام الأطباء بربط جهاز على رأسه لمراقبة نشاط المخ، لكن الرجل توفي أثناء العملية ليتمكن علماء الأعصاب من التقاط 900 ثانية من نشاط المخ حول وقت الوفاة، ما سمح لهم برؤية ما حدث في الثلاثين ثانية قبل وبعد توقف قلبه عن النبض.

أظهرت قياسات الموجات الدماغية قبل وبعد أن المناطق المعنية بالذكريات والاسترجاع كانت لا تزال نشطة.

قبل وبعد توقف القلب عن العمل، قال الأطباء رأينا تغييرات في نطاق معين من التذبذبات العصبية ما يسمى بتذبذبات جاما ولكن أيضًا في تذبذبات أخرى مثل تذبذبات دلتا وثيتا وألفا وبيتا، تعكس أنواع مختلفة من موجات الدماغ وظائف الدماغ المختلفة وحالات الوعي.

تشارك موجات جاما في وظائف إدراكية عالية مثل استرجاع الذاكرة، والتي ترتبط باسترجاع الذكريات من خلال توليد تذبذبات دماغية تشارك في استرجاع الذاكرة، قد يلعب الدماغ استدعاءً أخيرًا لأحداث مهمة في الحياة قبل أن نموت، على غرار تلك التي تم الإبلاغ عنها في تجارب الاقتراب من الموت.