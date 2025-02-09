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وكيل تعليم سوهاج يتابع انتظام الفصل الدراسي الثاني بمدارس المحافظة

الأحد، 09 فبراير 2025 10:33 ص
وكيل تعليم سوهاج يتابع انتظام الفصل الدراسي الثاني بمدارس المحافظة جانب من الزياره
سوهاج عمرو خلف

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 قام اليوم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بزياره مدرسه النهضه الرسمية للغات بسوهاج اطمئن خلالها على إنتظام واستقرار العملية التعليمية، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بضرورة المتابعه اليوميه للاطمئنان على انتظام مدارس المحافظة

ووجه خلالها بضرورة متابعة كشوف حضور وغياب الطلاب والمراجعة المستمرة لكشوف التقييمات الخاصة بالطلاب، مشددا على أهمية تشجيع الطلاب للمشاركة الفعالة فى مختلف الأنشطة والفعاليات المدرسيه منذ أول يوم دراسي للفصل الثاني لتحفيز الطلاب على بذل الجهد لتحقيق أعلى مستوى من التفوق والتحصيل الدراسي.

وشدد على ضرورة مراجعة قوائم الطلاب بالفصول للتأكد من تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بتقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية لتوفير بيئة تعليمية وتربوية متميزه للطلاب مع المتابعه اليوميه للاطمئنان على النظافة العامة داخل المدرسة.
 







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