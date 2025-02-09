وزارة العدل: قافلة طبية موسعة بالإسماعيلية ضمن مبادرة بداية

كتب إبراهيم قاسم

أعلنت وزارة العدل، تنظيم قافلة طبية موسعة تشمل 5 محافظات، وتضم نخبة من كبار الأطباء في عدد من التخصصات المهمة، بمقر نادي قضاة الإسماعيلية، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك في إطار توجيهات وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بمواصلة المشاركة الفعالة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تستهدف تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية.

وتعد القافلة الطبية الموسعة، هي الأكبر بين القوافل الطبية التي سبق ونظمها قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل بإشراف المستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون القطاع، في ضوء توجيه وزير العدل المستشار عدنان فنجري بالاهتمام بالحالة الصحية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وموظفي دور المحاكم والنيابات.

وتشمل القافلة الطبية إلى جانب محافظة الإسماعيلية، حيث مقر تواجدها، المستشارين والقضاة بمحاكم محافظات السويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، وموظفي المحاكم بتلك المحافظات وأسرهم.

وتضم القافلة الطبية التي تُنظم بالتعاون مع مستشفى (مصر الدولي) عددا من كبار الأطباء في تخصصات (الباطنة والجهاز الهضمي والقلب والعظام والأوعية الدموية والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة) إلى جانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية والأشعات اللازمة من خلال معملي البرج والمختبر، وذلك اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 5 مساء من اليومين المحددين لعمل القافلة الطبية.

وتشمل القافلة الطبية إقامة ندوة توعوية تحت عنوان: "تأملات في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان" لإلقاء الضوء على المبادرات الرئاسية التنموية والصحية وذلك في تمام الساعة الـ 4 وحتى الـ 6 من مساء بعد غد "الثلاثاء" بذات مقر تنظيم القافلة، ويحاضر فيها الدكتورة راوية خاطر أستاذ الباطنة والغدد الصماء، والدكتور جمال مصطفى السعيد أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة وزميل الجمعية الأمريكية الإكلينيكية للسرطان، والدكتور محمد شريف أستاذ الجراحة العامة والعضو المنتدب لمستشفى مصر الدولي، والكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا.



