ورش فنية ومحاضرات حول الوحدة الوطنية وأسس التربية الإيجابية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، في إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان" الوحدة الوطنية وأثرها على التنمية" ألقاها محمد حنفى موضحا مفهوم الوحدة الوطنية والتنمية الشاملة، وعوامل ومظاهر وحدة الشعب المصرى، ووعي الشعب المصرى فى الحفاظ على الوحدة الوطنية، والنتائج المترتبة على الوحدة الوطنية، ودور مؤسسات الدولة ودور دور العبادة والإعلام والثقافة فى ترسيخ الوحدة الوطنية.

وأعد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "المسرح الشعري" حاضرها أحمد الجمل متحدثا عن ما هو المسرح الشعري، وتاريخ المسرح الشعري، وخصائص المسرح الشعري، و ماذا يقدم المسرح الشعري، كما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية "تلوين" نفذها ذكريا بدري، وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان عن" أسس التربية الإيجابية" ألقاها وليد الضوي متحدثا عن تقديم الدعم العاطفي للأطفال بدلا من التأسيس على الإقامه، والتحذير استكشاف الأسس الرئيسية للتربية الإيجابية ومنها الذي يؤدي إلى تعزيز الاحترام بين الأطفال والكبار التعلم.

واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، أعد قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان" رموز" أعدتها صفاء حسن مستخدمة ورق الكانسون وألوان اكريليك و فرشاة تلوين، كما أقيم القصر أمسية شعرية للشاعر كريم الشاوري بعنوان "ما بلحقهوش"، وعلى نفس السياق عقد القصر محاضرة بعنوان "متلازمة كلاينفلتر" حاضرتها حياة عبد الرحيم أخصائي نفسي وباحث اكلينكي متحدثة عن الأسباب بيولوجي، وخصائص جينيه أعراض جسديه، والجانب النفسي والاجتماعي، وتاثيرات النفسيه والتاثيرات السلوكية التأثيرات الاجتماعية، والتشخيص والعلاج علاج طبي وعلاج نفسي، و دور الاخصائي النفسي، و أعد قصر ثقافة الطفل محاضرة عن " حرية الاعتقاد" ألقاها حسب الله أحمد وتحدث عن تعريف حرية الاعتقاد العمل بهذا التعريف بالايجابية، والموعظة الحسنة بطريقة سليمة، والتعايش والتعامل بهذا الاعتقاد.

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، بإعداد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية وقصيدة بعنوان" المدرسة تتحدث _ ما بين قوسين" للشاعر ناجي القنسواني، وقصيدة بعنوان "شرخ في المسافة _ رحال" للشاعر جمال الاقصري، وبجانب ذلك أعد القصر ورشة فنية الرسم على الحجر نفذتها فايزة أحمد، و أعد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان" الروبوت في زمن التكنولوجيا" حاضرتها إيفون إيليا موضحة تاريخ تطور الروبوتات، أنواع الروبوتات وتطبيقات الروبوت، وفوائد استخدام الروبوتات، وسلبيات استخدام الروبوتات ومستقبل الروبوتات.



محاضرات حول الوحدة الوطنية وأسس التربية الإيجابية بقصور ثقافة الأقصر



فعاليات الورش الفنية لدعم الأطفال فى قصور الثقافة