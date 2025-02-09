اليوم السابع
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نتنياهو يزعم: فكرة قيام دولة فلسطينية انتهت بعد 7 أكتوبر

الأحد، 09 فبراير 2025 10:00 ص
نتنياهو يزعم: فكرة قيام دولة فلسطينية انتهت بعد 7 أكتوبر نتنياهو
كتب محمد عبد العظيم

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: فكرة قيام دولة فلسطينية انتهت بعد 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان نتنياهو قال خلال بيان مصور من واشنطن: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقني تمامًا أننا سنفعل كل شيء لاستعادة جميع المحتجزين، لكن لن يكون هناك وجود لحماس".

وتابع: "سنفعل ما بوسعنا لإعادة كل المحتجزين وضمان أمنهم وهي توجيهات للوفد ليبلغ الرسالة للوسطاء".

وتوصلت إسرائيل وحماس الشهر الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتم تنفيذه على ثلاث مراحل؛ ما أدى إلى توقف القتال في غزة.







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