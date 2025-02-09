نائب محافظ الأقصر يستقبل وفداً من مدينة يانغتشو الصينية لبحث التبادل الحضاري

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبوزيد، وفداً من مدينة يانغتشو بجمهورية الصين الشعبية برئاسة السيد "بان قوه تشيانغ"، عمدة حكومة الشعب لمدينة يانغتشو الصينية، وذلك بهدف بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأعرب رئيس الوفد الصيني "بان قوه تشيانغ"، خلال اللقاء عن سعادته بزيارة محافظة الأقصر، مؤكدا على إعجابه بالحضارة المصرية القديمة، متمنيا أن يكون اللقاء استكمالا للتعاون المشترك بين الجانبين، بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الأقصر ويانغتشو يتشاركان في أنهما يطلان على أنهار وهما نهري النيل ويانغتسي وأنهما أصحاب حضارة تاريخية ووجهتين سياحيتين، لافتا إلى أنه يمكن التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل النهري والسياحة والثقافة والصناعة والزراعة.

ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر، بالوفد الصيني على أرض محافظة الأقصر وسعادته بتلك الزيارة، مؤكدا على عمق العلاقات السياسية المصرية الصينية المتميزة على مستوى القيادة السياسية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينج، وما يجمع البلدين من حضارة ضاربة في أعماق التاريخ، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة من التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الصيني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن محافظة الأقصر حريصة على تحقيق المزيد من التعاون المشترك مع الجانب الصيني، حيث نقل نائب محافظ الأقصر للوفد الصيني، تحيات وتقدير محافظ الأقصر والذى حالت ظروف سفره للقاهرة بسبب التزام عمل في عدم حضور ذلك اللقاء.

وعقب انتهاء اللقاء تبادل الجانبين الدروع التذكارية والهدايا التى تعبر عن حضارة كلا من البلدين، وحضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومن الجانب الصيني السيد وانغ تشينغ وي مدير حكومة منطقة هانجيانج بمدينة يانغتشو ، والسيدة تشي قوه هوا مديرة مكتب التجارة في يانغتشو ، والسيد لو آن يا مدير لجنة التنمية والإصلاح في يانغتشو، والسيد تشانغ تشون نائب مدير المكتب العام لحكومة الشعب لبلدية يانغتشو، والسيدة كونغ ويجيا نائبة مدير مكتب الشئون الخارجية لحكومة الشعب لبلدية يانغتشو، والسيد مياو جينج نائب رئيس قسم مكتب الشئون الخارجية لحكومة الشعب لبلدية يانغتشو، والسيد وانغ غويان كبير مسئولي الزراعة العالميين بشركة فامسون للتجارة الدولية المحدودة، والسيد تيان يولو غويان مدير السوق المصرية بالشركة.