نائب رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل: القطاع الخاص يقدم 27% من خدمات النظام

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل أن 27% من إجمالي مقدمي الخدمات الصحية فى التأمين الصحى الشامل من القطاع الخاص، وتابع: هذا يعد شهادة نجاح للنظام، مما يعزز فرص التوسع واستكمال التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وقال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل إن المنتدى السنوي خطوة مهمة في تطوير نظام التأمين الصحي الشامل، حيث يهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية وكفاءة مالية مستدامة. ومع استمرار التعاون بين جميع الأطراف، تمضي مصر بثبات نحو توفير نظام صحي أكثر شمولا، يضمن جودة الرعاية الصحية لكل مواطن، وفقا لأفضل المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذى يعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".



منتدى التأمين الصحى الشامل

وشدد على أن القطاع الخاص لم يعد مجرد مقدم للخدمات الصحية، بل أصبح شريكا استراتيجيا في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الصحية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية، ودعم المرونة المالية للمنظومة.

وأضاف أن المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ليس مجرد ساحة للنقاش، بل هو منصة فاعلة لتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين مع تقليل الأعباء الاستثمارية على الدولة.