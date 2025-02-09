ملك الأردن يبدأ زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ويلتقى ترامب الثلاثاء

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الديوان الملكي الأردني، إن العاهل عبد الله الثاني، بدأ، اليوم الأحد، زيارة العمل للولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يلتقى في واشنطن بعد غد الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب بيان صدر عن الديوان الملكي اليوم الأحد، فإنه من المقرر أن يلتقي الملك بوزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وأعضاء لجان في مجلسي الشيوخ والنواب.

كما سيلتقي عاهل الأردن في مدينة بوسطن بممثلي شركات ومؤسسات تعليم عال أمريكية، وحاكمة ولاية ماساتشوستس مورا هيلي، غدا الاثنين، وهي اجتماعات مؤجلة منذ شهر كانون الأول الماضي، والتي حالت الظروف الجوية السائدة آنذاك دون عقدها.

واجتمع الملك، اليوم الأحد، بوزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.