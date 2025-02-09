معاهد مطروح الأزهرية تستقبل طلابها فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى

مطروح – حسن مشالي

توافد طلاب وطالبات معاهد مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، على مختلف معاهد المحافظة، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، بعد انطلاق الدراسة أمس السبت، بمعاهد القراءات، وانتظمت فى جميع المعاهد، وحرص الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، على متابعة عدد من معاهد إدارة مطروح التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على انتظام وانضباط الدراسة، وتوفير سبل الأمن والسلامة للطلاب.

ووجه رئيس المنطقة خلال جولته، بانتظام عمليات الإشراف اليومي داخل المعاهد، لضمان تحقيق أقصى درجات الانضباط، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، من خلال مراجعة مخارج الطوارئ ووسائل الحماية داخل المنشآت، وتعزيز بيئة تعليمية محفزة عبر تجهيز الوسائل التعليمية الحديثة التي تدعم جودة التدريس وتساعد على رفع مستوى التحصيل الدراسي، منبها بضرورة تسليم الكتب الدراسية للطلاب في الأسبوع الأول من الدراسية.

كما تناقش مع الطلاب واستمع لمقترحاتهم في تطوير العملية التعليمية بمعاهدهم، وطرق حل المشكلات التي تواجههم خلال اليوم الدراسي، مؤكدا أن راحة الطلاب وسلامتهم هو الهدف الأول.

وكانت منطقة مطروح الأزهرية، قد أعلنت أمس السبت، عقب اعتماد وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية، لامتحانات الفصل الدراسي الأول، على مستوى الجمهوية، وإرسالها إلى المناطق الأزهرية، لإعلانها داخل المعاهد، كما يمكن الحصول على النتيجة برقم الجلوس، من خلال الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg/?fbclid=IwY2xjawIUCcJleHRuA2FlbQIxMQABHfIG5R85wa6vo8EKv2ycp5y9zzwIwHTG18Gfpg64DO0NNMapnKTE_Orsng_aem_Qdh8sKsf0avccOKyK3ZcHQ

ومن جانبه، أوضح الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، أن النتائج متاحة بالمعاهد اعتبارًا من اليومالأحد، ويمكن للطلاب الاطلاع على بيان درجات المواد الدراسية، لافتًا إلى أنه تم فتح باب التظلمات لنتائج الشهادتين الابتدائية، والإعدادية اعتباراً من اليوم السبت ولمدة أسبوعين.