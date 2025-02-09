اليوم السابع
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مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 27 فبراير

الأحد، 09 فبراير 2025 09:29 ص
مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 27 فبراير الجامعة العربية - ارشيفية
كتب محمد شعلان

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تستضيف جمهورية مصر العربية قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.







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