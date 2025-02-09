مركز شباب القنطرة غرب يحتضن عروض مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

شهد مركز شباب القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، عرض مجموعة من الأفلام المشاركة في الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، وذلك في إطار الفعاليات اللامركزية التي ينظمها المهرجان لنشر الثقافة السينمائية في مختلف المناطق.

وشهدت العروض حضور عدد كبير من الشباب ومحبي السينما المستقلة، حيث تم عرض الفيلم البلجيكي "احترقت بلادي" للمخرج عبدالرحمن الشويكي، والذي يشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والتحريك.

يناقش الفيلم قضايا النزوح والهوية والبحث عن الوطن في ظل الصراعات الدائرة، وقد لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور نظرًا لطرحه العميق والمؤثر.

كما تم عرض الفيلم الجزائري "بوعلام سمع كلش" للمخرجين خالد بوناب وعزيز بوكروني، والذي يشارك أيضًا في نفس المسابقة.

يتناول الفيلم قصة مؤثرة حول الذاكرة الشعبية وتأثير الأوضاع الاجتماعية والسياسية على الأفراد، حيث يقدم نظرة فنية مختلفة حول علاقة الإنسان بالماضي وتأثيره على الحاضر.

وأكدت إدارة المهرجان أن هذه العروض تأتي في إطار جهود نشر ثقافة الأفلام التسجيلية والقصيرة خارج قاعات السينما التقليدية، مما يسهم في تعزيز التواصل بين صناع الأفلام والجمهور في مختلف المحافظات.

كما أعرب الحضور عن سعادتهم بهذه الفعالية، مشيدين بجودة الأفلام المعروضة وعمق الموضوعات التي تناقشها، مؤكدين أنهم ينتظرون عروض مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة كل عام.

ويُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة واحدًا من أقدم وأهم المهرجانات المتخصصة في المنطقة العربية، حيث يحتفي بالإبداع السينمائي في مجال الأفلام الوثائقية والقصيرة، ويستقطب مشاركات من مختلف دول العالم، مما يجعله منصة مهمة لصناع الأفلام المستقلين لعرض أعمالهم والتواصل مع جمهور متنوع.

كما نظَّمت إدارة الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، اليوم الأحد، جولةً لضيوف المهرجان الأجانب.

وقام الضيوف الأجانب المشاركون وأعضاء لجان التحكيم بزيارة عدد من المعالم السياحية في محافظة الإسماعيلية، مثل فيلا ديليسبس، ومتحف الإسماعيلية، والحي الفرنسي، والحي اليوناني، والحي العربي، والمسجد العباسي.

وأعلنت إدارة المهرجان، الذي ينظمه المركز القومي للسينما، أن برنامج هذه الدورة يتضمن عرض 51 فيلمًا ضمن المسابقات الرسمية الثلاث، موزعةً بين 10 أفلام تسجيلية طويلة، و24 فيلمًا في فئتي الأفلام التسجيلية القصيرة وأفلام التحريك، إضافةً إلى 17 فيلمًا ضمن مسابقة "النجوم الجديدة". كما يُعرض 35 فيلمًا خارج المنافسات تحت شعاري "عين على التاريخ" و"نظرة على السينما العالمية".

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1991، يعد من أوائل المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، مما يجعله منصةً أساسيةً للاحتفاء بالإبداع السينمائي الوثائقي واكتشاف الأصوات الجديدة في هذا المجال.