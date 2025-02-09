مدير تعليم مطروح تتابع انتظام الدراسة وتدشين مبادرة "مدرستى تكتب وتقرأ بطلاقة"

مطروح – حسن مشالى

تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، سير وانتظام الدراسة، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، في 877 مدرسة، مقيد بها أكثر من 190 ألف طالب بالمراحل التعليمية المختلفة، على مستوى المحافظة.

وأكدت مدير تعليم مطروح خلال جولتها التفقدية بفصول مدرسة علي هارون للتعليم الأساسي شرق مدينة مرسى مطروح، بحضور ثروت المهدي مدير إدارة التعليم الابتدائي، على الطلاب بضرورة الجد والاجتهاد مع بداية الترم الثانى، في المذاكرة وتحصيل العلم، والحرص على ممارسة الأنشطة التربوية لصقل مواهبهم وتنمية مهاراته .

كما تابعت تدشين مبادرة "مدرستي تكتب وتقرأ بطلاقة" بالصفوف الأولي للمرحلة الابتدائية، والتي بدأت بالاختبار القبلي لتحديد الطلاب المستهدفين من الضعاف لغوياً، لتحسين مستواهم في القراءة والكتابة خلال البرنامج الزمني المحدد للمبادرة .

وأوضحت "فتحي" أن الفصل الدراسي الثاني انطلق في محافظة مطروح، فى كافة المدارس وسط التزام من كافة عناصر المنظومة التعليمية، وأنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية، بمتابعة تدشين المبادرة التعليمية، وكذلك توجيه المدارس بتبصير الطلاب بالمشروعات القومية، التي تقوم بها الدولة تحقيقاً لمنظومة التنمية الشاملة، وذلك عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية، ومن خلال انشطة المكتبات والتربية والمسرحية والتربية الفنية والاجتماعية .