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مدير تعليم الشرقية يكرم المعلمين المجتهدين فى تجهيز المدارس.. فيديو

الأحد، 09 فبراير 2025 09:35 ص
مدير تعليم الشرقية يكرم المعلمين المجتهدين فى تجهيز المدارس.. فيديو تكريم المعلمين المجتهدين
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا عن انتظام العملية التعليمية بالفصل الدراسى الثانى فى كل مدارس محافظة الشرقية.

بحضور الدكتور أحمد غربية وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية والذى حضر طابور الصباح بمدرسة كفر صقر الثانوية بنات ومدرسة كفر صقر الإعدادية بنات التابعتين لإدارة كفر صقر التعليمية، بحضور حاتم محمود مدير إدارة كفر صقر التعليمية، لمتابعة انضباط سير أعمال المدارس خلال أول أيام الفصل الدراسى الثانى، يأتى ذلك وفقاً لتوجيهات محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

وأثنى الدكتور أحمد غربية على الالتزام الملحوظ من الطلاب فى الحضور مع التواجد النشط للمعلمين، كما تابع تسليم الكتب الدراسية.







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