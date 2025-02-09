اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 فبراير 2025 11:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مديرة مدرسة بالشرقية تستقبل طلابها بالبلالين وعلم مصر

الأحد، 09 فبراير 2025 10:31 ص
مديرة مدرسة بالشرقية تستقبل طلابها بالبلالين وعلم مصر مديرة مدرسة فاطمة الزهراء
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت مديرة مدرسة فاطمة الزهراء بالحى الخامس عشر بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، الطلاب اليوم، في أول أيام الفصل الدراسى الثانى. بالبلالين وأعلام مصر، وانتظم الطلاب في طابور الصباح وترديد النشيد الوطني وتحية العلم.

وانتظمت الدراسة بمحافظة الشرقية،فى جميع المدارس اليوم الأحد بالفصل الدراسي الثانى، حيث تستقبل المدارس الطلاب فى جميع الصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى الثالث الثانوي العام والفنى، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تحقيق الانضباط والالتزام والحضور بين الطلاب.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم بالمتابعة الميدانية الجادة من جانب مديري المديريات، ومديري الإدارات التعليمية للمدارس، وتقديم الدعم اللازم لها لضمان انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول والتأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وجاهزيتها لاستقبال الطلاب وخلوها من أية مشكلات قد تهدد أمنهم، وسلامتهم وسلامة أغطية الحفاظ على نظافة المدارس من الداخل والخارج، ومكافحة الباعة الجائلين، والتأكد من الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة، ورفع أية مخلفات توجد في محيطها، وصيانة المعامل والورش، وكل التجهيزات والمعدات الفنية، والتأكد من صلاحيتها لتدريب الطلاب، وتوفير الخامات اللازمة لتدريب الطلاب، من خلال البنود المالية المخصصة لها.


 







مشاركة

انتظام الدراسة

مدرسة فاطمة الزهراء

العاشر من رمضان

الشرقية

البلالين

علم مصر






الرجوع الى أعلى الصفحة