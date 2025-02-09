اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد: انتظام العملية التعليمية فى 507 مدارس بالمحافظة.. صور

الأحد، 09 فبراير 2025 11:22 ص
محافظ الوادي الجديد: انتظام العملية التعليمية فى 507 مدارس بالمحافظة.. صور بداية الفصل الدراسي الثاني فى إحدى مدارس الداخلة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني 2024-2025، حيث استقبلت (507) مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس، نحو 70 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام واللغات والتربية الخاصة والتعليم الفني.

ولفت المحافظ، إلى أنه تم تجهيز كافّة المدارس لاستقبال الطلاب مع بدء الفصل الدراسي الجديد، مشددا على تكثيف المتابعات الميدانية لمتابعة منظومة وضوابط العمل بجميع مدارس المحافظة، متمنيًا لطلاب المحافظة التوفيق والسداد.

وفى سياق متصل اختتم تعليم الوادي الجديد برنامجه التدريبى لمعلمات وموجهات رياض الأطفال والذى جرى تنفيذه بالتنسيق مع توجيه عام رياض الأطفال وإدارة التدريب بالمديرية وذلك بمشاركة وحضور 435 متدربة فى جميع الإدارات التعليمية حيث لاقى التدريب نجاح متميز وتفاعل المتدربات داخل قاعات التدريب.

وجرى إعداد البرنامج بناء على نتائج دراسة الاساس بالتعاون مع وحدة دعم مشروع إصلاح التعليم (البنك الدولي) وحاضر به نخبة متميزة من المختصين ذوى الخبرة.

 

انتظام الدراسة بمدارس الوادى الجديد
انتظام الدراسة بمدارس الوادى الجديد

 

بداية الفصل الدراسي الثاني فى إحدى مدارس الداخلة
بداية الفصل الدراسي الثاني فى إحدى مدارس الداخلة

 

تلاميذ المدارس بالزى الموحد
تلاميذ المدارس بالزى الموحد

مدير ادارة بلاط التعليمية يحضر طابور الصباح

مدير ادارة بلاط التعليمية يحضر طابور الصباح

 







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الوادى الجديد

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