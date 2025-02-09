محافظ أسوان يتقدم مراسم دفن الأمير كريم فى مقبرة الأغاخان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

فى موكب مهيب تضمن عدد من المراكب النيلية تم دفن جثمان الأمير كريم الأغاخان الرابع زعيم الطائفة الإسماعيلية محمولاً على أكتاف عدد من شباب النوبة وسط ترديد " لا إله إلا الله محمد رسول الله ".

وتقدم مراسم الدفن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والأمير الجديد رحيم الحسينى الأغاخان الخامس ، وباقى أفراد أسرة أغاخان ، وقيادات المحافظة.

فيما إستهلت مراسم الدفن بأداء صلاة الجنازة ، وقراءة الفاتحة على روح الأمير الراحل ، أعقبه دفنه بمثواه الأخير بجوار السلطان محمد شاه الأغاخان الثالث ، وأيضاً مرقد زوجته البيجوم فى المقبرة الموجودة أعلى ربوة البر الغربى ، وفى نهاية مراسم الدفن ، قام محافظ أسوان ومرافقيه بتقديم واجب العزاء لأفراد الأسرة .



محافظ أسوان يتقدم مراسم دفن الأمير كريم فى مقبرة الأغاخان



جانب من الجنازة



مراسم دفن الأمير كريم فى مقبرة الأغاخان



محافظ أسوان يتقدم مراسم دفن الأمير كريم فى مقبرة الأغاخان



جانب من الجنازه (15)



جانب من الجنازه (16)



جانب من الجنازه (3)



جانب من الجنازه (4)



جانب من الجنازه (5)



جانب من الجنازه (6)



جانب من الجنازه (7)



جانب من الجنازه (8)



جانب من الجنازه (9)



جانب من الجنازه (10)



جانب من الجنازه (11)