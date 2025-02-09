مجلس حكماء المسلمين يدين بشدّة تصريحات الاحتلال الإسرائيلي تجاه السعودية

كتب لؤى على

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة تصريحات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحرِّض ضد المملكة العربية السعودية، وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية، في مساس مباشر بالسيادة السعوديَّة، وخرقٍ واضحٍ للقوانين والمواثيق الدولية.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن تضامنه مع المملكة العربية السعوديَّة والموقف العربي الرافض لمثل هذه المحاولات غير المسئولة جملةً وتفصيلًا، التي تمس بأمن وسيادة الدول العربية ، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءاتٍ جادةٍ لوقف الاستفزازات المستمرة من قِبَلِ الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مجلس حكماء المسلمين موقفَه الراسخ الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ورفض أي محاولاتٍ لتهجيره أو المساس بالحقوق الغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مجددًا الدعوة إلى المجتمع الدولي والمنظَّمات الدوليَّة إلى ضرورة العمل على وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل بشكلٍ عاجلٍ على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 70 عامًا.