لو مسافر ولسه مطلعتش بسبور.. متقلقش 7 خطوات بس هتقدر تطلع بيهم جواز سفرك

كتب عبد الله محمود

خطوات بسيطة ومريحة يمكن من خلالها أن تستخرج جواز سفرك في حال أنك فى عجلة من أمرك والسفر في أقرب وقت، دون أية معاناة كنت تواجهها في الماضي بسبب كثرة الطلبات والمواطنين على أقسام الجوازات وفروعها، حيث أصبح الأمر الآن أسهل مما سبق، ففي 7 خطوات فقط يمكنك الحصول على جواز السفر الجديد المميكن الكترونينا، وكذلك تجديد جواز السفر أو بدل فائد أو تالف، عن طريق الخدمة الالكترونية، التي أتاحتها طريق الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابع لوزارة الداخلية عبر موقعها الالكترونى.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي من خلال التقنيات الحديثة في شتى أجهزة وإدارات الدولة المصرية.

ويكون ذلك من خلال الخطوات الآتية:

1- الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية المصرية.

2- النقر على دليل الخدمات الحكومية واختيار خدمة «الهجرة والجنسية»، وهنا يتم تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

3- إنشاء حساب جديد أو الدخول على حسابك إذا قمت بإنشائه سابقًا.

4- ابدأ فى ملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

5- تقديم الأوراق المطلوبة كما هو موضح أدناه.

6- يتم دفع رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

7- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم، ولا يجوز استلامه إلا من صاحب مقدم الطلب فقط للتأكد من البيانات.