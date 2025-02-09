اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2025 12:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن استهداف خلية لداعش فى كركوك

الأحد، 09 فبراير 2025 11:00 م
قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن استهداف خلية لداعش فى كركوك مخيمات داعش - ارشيفية
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق مساء اليوم أن صقور الجو بطائرات "إف-16" استهدفوا مضافة لـ"داعش" في وادي زغيتون بكركوك.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان أن العملية جاءت "استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في مطاردة ما تبقى من عناصر عصابات داعش المنهزمة".

وأضافت خلية الإعلام أنه "وفقا لمعلومات دقيقة وجهد نوعي من الأبطال في مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، تم استهداف مضافة للإرهابيين بداخلها عدد من مجرمي عصابات داعش الإرهابية في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك بواسطة صقور الجو الشجعان بطائرات F_16، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".

وأوضحت أن "الانتصارات والعمليات النوعية تتوالى من قبل قواتنا الأمنية البطلة وسنواصل العمل الأمني المكثف للخلاص من الإرهاب الداعشي أينما يكون".







مشاركة

العراق

داعش

كركوك

الجيش العراقى

اخبار العراق






الرجوع الى أعلى الصفحة