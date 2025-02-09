فوز فريق بهندسة بجامعة المنصورة فى المسابقة الدولية Venture Devils.. تفاصيل

الدقهلية – سارة الباز

تمكن فريق Carbonless بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، من تحقيق الفوز في المسابقة الدولية Arizona State University’s Venture Devils ، وكان ذلك من بين 52 مشروعا حول العالم، جميعها تسعى للتمويل والدعم؛ وكان لـ"اليوم السابع"، اللقاء مع المهندس مهاب محمد عبد الهادي، قائد الفريق للتعرف على تفاصيل المشروع الفائز.

كيف كانت البداية؟

بدأت كاربون ِلس كمشروع تخرج بكلية الهندسة بجامعة المنصورة للعام الأكاديمي 2023/2022، تحت إشراف الدكتور محمد مصطفى توفيق، الأستاذ المساعد بقسم القوى الميكانيكية بهندسة المنصورة، واستكمل المشروع بعد التخرج كل من المهندس مهاب محمد عبد الهادي، المؤسس، والمهندس مصطفى محمود البيومي عقب التخرج مباشرة.

بدأت كاربون ِلس مرحلة فى التحول من مجرد مشروع تخرج إلى كونها شركة ناشئة مصرية تضم 14 عضوا فعالا، من خلفيات علمية مختلفة منها الهندسي والكيميائي والقانوني وأيضا في إدارة الأعمال.

ما هي كاربون ِلس؟

كاربون ِلس هي شركة ناشئة مصرية تُقدم حلول لمساعدة قطاع النقل البحري للوصول لهدف صافي صفر انبعاثات كربونية "Net Carbon Zero" بحلول عام 2050 من خلال تزويد سفن النقل الكبيرة كناقلات النفط والكيماويات، وسفن الحاويات، وناقلات الحبوب بوحدة "سنو" التي تعمل على معالجة العادم من أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين الضارة وتلتقط ثاني أكسيد الكربون، وتخزنه في صورة ثاني أكسيد كربون ُمسال على سطح السفن وحتى أقرب نقطة تفريغ كربون في أقرب ميناء.

تضمن التوازن بين أهداف التنمية المستدامة ووجود نقلة عادلة لملاك السفن

تضمن كاربون ِلس التوازن بين أهداف التنمية المستدامة ووجود نقلة عادلة لملاك السفن دون أن يضطروا إلى التغيير لأنواع وقود بديلة أقلها سيضاعف عليهم التكلفة السنوية للوقود، وبعضها يتطلب تغيير جذري للبنية التحتية للسفن، أو أن يضطروا إلى شراء سندات كربون مقابل انبعاثاتهم السنوية بتكلفة مرتفعة سنويا، في حين أن الانبعاث الكربوني تراكم في الجو دون حل جذري؛ لذا تحقق وحدة ِسنو تحقق تلك المعادلة الصعبة، فهي تحول دون تسرب ثاني أكسيد الكربون للجو حتى مع استخدام الوقود البحري الاعتيادي، والأهم هو أن كاربون ِلس تضمن ربحا سنويا لملاك السفن المزودة بوحدة ِسنو لمعاجلة العادم والتقاط الكربون من خلال إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون الملتقط وبيعه لصناعات تحتاجه.

وجود كاربون ِلس في مصر والتي بها شريان التجارة الدولي قناة السويس، برؤيتها لتكون أول قناة مائية خضراء بحلول عام 2030، كما يعطي كاربون ِلس ميزة غير عادلة على ُمنافسيها.

ما هي الصناعات التي تحتاج لثاني أكسيد الكربون؟

ثاني أكسيد الكربون من الغازات المهمة لصناعات كثيرة جدا لصفاته الخاملة، فمن أهم الصناعات التي تستخدمه الصناعات الغذائية والمشروبات الغازية، ويستخدم أيضا في القطاع الزراعي كمغذي لزراعات الصوب، وإنتاج السماد، ويستخدم في أنظمة في إطفاء الحريق، أما عن الصناعتين التي تهتم بهما كاربون ِلس وتوصي بهما خاصة أنهما يتماشيان مع رؤية مصر 2030 في التوجه نحو الطاقة المستدامة، وهما: تصنيع الوقود المصنع "الميثانول"، وتخزين الطاقة المتجددة باستخدام بطاريات ثاني أكسيد والتي تعتبر أكثر استدامة وأقل تكلفة من بطاريات الليثيوم الضارة.

دعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومشاركة في مسابقات عديدة

وتلقت Carbonless الدعم المادي من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للعام الأكاديمي 2023/2022 لتنفيذ النموذج الأولي ِسنو1، وقدره 75 ألف جنيه مصري.

وشاركت Carbonless في العديد من المسابقات منها المحلي والدولي، ومن نماذج المسابقات: برنامج ريادة الأعمال المقدم من مركز التميز في الطاقة التابع لجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، والممول من الـ USAID، كما كانت من ضمن 30 متقدم، و6 فرق متأهلة.

وحققت كاربون ِلس أول إنجازاتها بحصولها على المركز الأول في فبراير 2024 مما أهلها للمشاركة في مسابقة Devils Venturesفي الولايات المتحدة فيما بعد.

وشاركت أيضا في أولمبياد الشركات الناشئة المصرية المقدمة من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وتحت رعاية وزارة التعليم العالي، حيث نجحت كاربون ِلس في الحصول على المركز األول في المسار الطلابي على مستوى جامعة المنصورة، ومنها للتصفيات الإقليمية على مستوى إقليم الدلتا، ومنها للتصفيات على مستوى الجمهورية المؤهلة لبرنامج Z Gen .

كان لكاربون ِلس شرف التمثيل المصري العربي الأفريقي الوحيد في مسابقة Devils Ventures في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ضمن 52 فريقا متنافسا تمكنت كاربون ِلس من بين 16 فريقا الحصول على دعم مالي، والمسابقة ليس بها ترتيب مراكز.

ومؤخرا حققت Carbonless الفوز في المسابقة Arizona State University’s Venture Devils العالمية، وكان ذلك من بين 52 مشروعا حول العالم، جميعها تسعى للتمويل والدعم، وبعد شهور من التدريب المكثف لهذه المشاريع، نجح فريق Carbonless في تحدي نفسه والتفوق على هذه الفرق القوية في غضون خمسة أيام فقط، على الرغم من ضيق وقت التحضير!.

الفريق الوحيد الذي مثل مصر والعالم العربي في مسابقة Devils Ventures بالولايات المتحدة الأمريكية

يقول مهاب محمد عبد الهادي، قائد فريق كاربون لس الفائز لـ"اليوم السابع":"كانت مشاركتنا في هذه المسابقة تجربة فريدة، حيث كنا الفريق الوحيد الذي يمثل مصر، والعالم العربي، والقارة الإفريقية من بين 52 فريقًا أمريكيًا من جامعة أريزونا، وتميزنا أيضًا بكوننا الفريق الوحيد الذي شارك عن بُعد، مما أضاف تحديًا واجهناه بكل عزيمة، ليعكس طموحنا وقدرتنا على المنافسة عالميًا بتحدي العقبات، وبفضل المثابرة والعمل الجماعي المميز لكل عضو في الفريق، وهنا بهذه المناسبة، أتوجه بخالص الشكر والامتنان لكل أفراد الفريق، وخاصةً الدكتور محمد مصطفى توفيق، الذي كان سندًا وداعمًا منذ أن كانت Carbonless مجرد فكرة، وحتى أصبحت تخطو بثبات نحو أن تكون شركة ناشئة، نشكرك على دعمك غير المشروط، وتوجيهاتك المستمرة التي رافقتنا في كل خطوة يا دكتور، كما أتوجه بخالص الشكر للمهندس أدهم أبو العز، الذي أظهر شغفًا كبيرًا في عمله، الأمر الذي انعكس على الأداء المتميز الذي أذهل الجميع، وقد أعرب الحكام عن إعجابهم بذلك معلقين بأن ما شاهدوه هو من أفضل ما شاهدوه في حياتهم !

ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والامتنان للدكتور برنت سيبولد، مدير ريادة الأعمال والابتكار بجامعة أريزونا، على وقته الثمين الذي خصصه لنا، وعلى دعمه الكبير الذي قدمه دون أي مصلحة شخصية، لقد كان لجهوده المخلصة وإرشاداته القيمة أثر كبير في توجيهنا وإثراء تجربتنا؛ مما ساهم في تطوير أفكارنا ودفع مشروعنا نحو الأمام.. إن عطائه وتفانيه في دعم الشباب، ورواد الأعمال يعكس روح القيادة الحقيقية والرغبة الصادقة في إحداث تغيير إيجابي في العالم.

وفي الختام، نحن فخورون بهذه التجربة الفريدة وتأثيرها الإيجابي علينا، والتي شكلت خطوة مهمة في مسيرتنا.. وواثقون بأن القادم سيكون أقوى وأفضل بإذن الله، بمزيد من الجهد والعمل لتحقيق أهدافنا".



المهندس مهاب محمد عبد الهادي