اليوم السابع
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طلاب جامعة سمنود التكنولوجية يستقبلون وزير التعليم العالى بالزى الفرعونى.. صور

الأحد، 09 فبراير 2025 11:14 ص
طلاب جامعة سمنود التكنولوجية يستقبلون وزير التعليم العالى بالزى الفرعونى.. صور طلاب جامعة سمنود التكنولوجية
الغربية مصطفى عادل

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استقبل الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ورؤساء جامعات المنصورة وكفر الشيخ ودمياط وطنطا، فى مستهل زيارته للمحافظة.

واستقبل عدد من طلاب الجامعة الوزير والوفد المرافق له، بالزى الفرعونى والورود.

وخلال الزيارة يعقد الوزير اجتماعا مع عدد من أصحاب المصانع لمناقشة مردود إنشاء جامعة سمنود التكنولوجية على سوق العمل المحلي، كما يتفقد الورش والمعامل بكليات الجامعة، ومنتجات طلاب الجامعة المتنوعة.

يعقبها عقد مؤتمر صحفى بالجامعة بحضور عدد من رؤساء الجامعات ونائب محافظ الغربية.

طلاب-جامعة-سمنود-التكنولوجية-يستقبلون-وزير-التعليم-العالى-بالزى-الفرعوني
طلاب-جامعة-سمنود-التكنولوجية-يستقبلون-وزير-التعليم-العالى-بالزى-الفرعوني

 

وزير-التعليم-العالى-يصل-جامعة-سمنود-التكنولوجية
وزير-التعليم-العالى-يصل-جامعة-سمنود-التكنولوجية

 

وزير-التعليم-العالي-يصل-جامعة-سمنود-التكنولوجية
وزير-التعليم-العالي-يصل-جامعة-سمنود-التكنولوجية

 

وصول-وزير-التعليم-العالى
وصول-وزير-التعليم-العالى

 







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