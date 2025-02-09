طلاب أزهر الإسكندرية يزينون الطابور وانتظام الدراسة في الترم الثاني.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت معاهد محافظة الإسكندرية الأزهرية انتظام في الدراسة بأول أيام الفصل الدراسي الثاني .وزينت عمائم طلاب معاهد المحافظة ، أرض الطابور في أول أيام دراسة بالفصل الدراسي الثاني ،وسط إجراءات تنظيمية من قبل المعلمين، بناء علي تعليمات، فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

وانتظم في الحضور الطلاب باليوم الأول بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، مع الالتزام بالزي وطابور الصباح، ثم دخول الفصول.

علي صعيد آخر تسلم فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، صباح اليوم الأحد، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، بعد اعتمادها من صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف.

وقد تقدم للامتحانات في الشهادة الابتدائية 5290 طالبًا وطالبة، حضر منهم 5187 طالبًا وطالبة، فيما تغيب 103 من الطلاب. وبلغت نسبة النجاح في هذه الشهادة 79.35%.

أما في الشهادة الإعدادية، فتقدم من البنين 1741 طالبًا، حضر منهم 1702 طالب، وتغيب 39 طالبًا فقط، حيث بلغت نسبة النجاح للبنين 75%. بينما تقدمت للامتحان 1662 طالبة، حضرت منهن 1583 طالبة، وتغيبت 79 طالبة، وبلغت نسبة النجاح للفتيات 83%. وبذلك، بلغت نسبة النجاح العامة للشهادتين الابتدائية والإعدادية لجميع الطلاب (بنين وفتيات) حوالي 80%.



انتظام الدراسة في المعاهد الأزهرية بالإسكندرية



طالبات الأزهر في الإسكندرية



طالبات الأزهر في ب الإسكندرية



طلاب المعاهد الأزهرية في الدراسة بالإسكندرية



طلاب المعاهد الأزهرية في الدراسة بالإسكندرية_1