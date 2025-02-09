صقيع وانخفاض فى درجات الحرارة.. حالة الطقس الآن فى سوهاج.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مساء اليوم من محافظة سوهاج بعنوان "صقيع وانخفاض فى درجات الحرارة.. حالة الطقس الآن بسوهاج"، حيث تناول البث انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة، بالإضافة لظهور الصقيع على المزروعات بشكل واضح ووجود سحب ما بين كثيفة إلى متوسطة بعضها محمل بالمياه مما يشير إلى توقع هطول أمطار.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 9-2-2025، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد.

ويكون الطقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، والطقس معتدل على شمال الصعيد، وأجواء مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

البحر الأحمر معتدل : مضطرب ارتفاع الأمواج (1.5) : (2.5) متر، والبحر المتوسط : معتدل لمضطرب وارتفاع الأمواج (1.5: 2.5) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.