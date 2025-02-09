رفضا لزيارة مبعوثة ترامب.. أهالى الجنوب اللبناني يعتصمون

إيمان حنا

نفذ عدد من الأهالي اعتصامًا جنوب لبنان وتحديدا عند بلدة طيرحرفا - الجبين استنكاراً لزيارة المبعوثة الأمريكية الخاصة للبنان مورجان أورتاجوس إلى المنطقة وشارك في الاعتصام أهالي القرى التي دمرت منازلهم في الحرب وجرفها وهدمها وفجرها الجيش الاسرائيلي.

واستنكر الأهالى ما وصفوه ب "الزيارات المشبوهة" للقرى التي دمرها العدو الإسرائيلى لا سيما منازل الاهالي وأرزاقهم ومحالهم التجارية لا سيما زيارة المبعوثة الأمريكية مورغان وقال الأهالى " نستنكر زيارتها لقرانا، ونضع ذلك في عهدة الدولة والرؤساء الثلاثة الذين نطالبهم بالإسراع باعادة الإعمار في تلك القرى التي عاث فيها العدو دمارا وخرابا".

وشددوا على إعمار ما دمرته الحرب قائلين: إعمار منازلنا متمسكين بكل حبة تراب ".

وكانت أورتاجوس قد التقت مع الرئيس جوزيف عون كما التقت مع نجيب ميقاتي الذى طالب الولايات المتحدة الأمريكية التي رعت تفاهم وقف إطلاق النار مع فرنسا باتمام الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي التي احتلتها في الجنوب بحلول 18 الجاري ووقف التدمير الممنهج للبلدات والقرى، والشروع في تطبيق القرار 1701 بحرفيته، وحل الخلافات الحدودية على الخط الازرق".

وشدد رئيس الحكومة، على أن الالتزام بتطبيق القرارات الدولية سيؤدي إلى استقرار الوضع في المنطقة والجنوب بشكل خاص.