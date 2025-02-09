جنوب السودان تعلن تفشى جدرى القرود فى العاصمة جوبا

كتبت ـ ريهام عبد الله

أعلنت دولة جنوب السودان، تفشى جدرى القرود في العاصمة جوبا، وولاية الاستوائية، وكشفت وزيارة الصحة في جنوب السودان، تأكيد حالة إصابة بجدري القردة من قبل المختبر الوطني للصحة العامة في 6 فبراير 2025.

ومن جهته، قال وزير الصحة، جيمس هوث ماي، في مؤتمر صحفي :"تم الإبلاغ عن الحالة الأولى في 6 فبراير 2025 في مستشفى قوديلي لمواطن أوغندي ومقيم في مخيم كوبوري في جوبا، ويخضع الشخص المؤكدة إصابته للعزل ويتلقى العلاج في مستشفى قوديلي".

وكشف خلال كلمته، أنه تم حشد فريق من الخبراء على المستويات الوطنية ودون الوطنية ومنظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين لإجراء تحقيق ميداني مفصل، وإعداد قائمة بجميع المخالطين، وضمان المتابعة الدقيقة.

وأكد الوزير، أن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية اتخذتا خطوات لإدارة الحالة المبلغ عنها بشكل صحيح، وضمان متابعة كل مخالط، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وطمأن المواطنين وناشد بعدم الذعر، والالتزام بالهدوء واتباع إجراءات السلامة التي تتعهد الحكومة باتخاذها لوقف انتشار جدري القردة في جنوب السودان.

ومع هذا التفشي، تصبح دولة جنوب السودان الدولة الثانية والعشرين المتأثرة في المنطقة الأفريقية.

وبدعم من منظمة الصحة العالمية، قامت وزارة الصحة في جنوب السودان، بتفعيل مركز عمليات الطوارئ الصحية العامة لتنسيق الاستجابات لتفشي جدري القردة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتم تعيين فريق من مسئولي الصحة لمراقبة خمس نقاط دخول رئيسية إلى جنوب السودان بحثًا عن حالات جدري القردة المشتبه بها من البلدان المجاورة عالية الخطورة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وكينيا.

ويتلقى جميع مقدمي الرعاية الصحية، بمن فيهم العاملون في القطاع الخاص، تدريبًا على التعرف على أعراض جدري القردة والاستجابة لها.

وحث الوزير المجتمعات على ممارسة سلوكيات جيدة وآمنة، مثل تجنب الاتصال عن قرب بشخص مصاب، واستخدام معدات الوقاية الشخصية عند رعاية المرضى، وعدم مشاركة الفراش أو الملابس أو المناشف أو الأواني مع المرضى، وممارسة نظافة اليدين وآداب الجهاز التنفسي، وعزل المرضى المصابين، وتجنب الاتصال بالحيوانات البرية، وطهي جميع الأطعمة التي تحتوي على لحوم حيوانية طازجة قبل الأكل.