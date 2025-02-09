تفاصيل تقنية المناظير الجديدة لعلاج أمراض الجهاز الهضمى بمستشفى كفر الشيخ الجامعى

كفر الشيخ- محمد سليمان

انطلق برنامج مناظير الفراغ الثالث بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، وهى التقنيات الأحدث فى العالم لعلاج مرضى الأورام السطحية والأمراض النادرة كالاكاليزيا وجيوب البلعوم بالمنظار بدون جراحة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ومتابعة الدكتور جمال شمس، مدير عام المستشفى الجامعي.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تقنية مناظير الفراغ الثالث هي إضافة رائدة لوحدة مناظير الجهاز الهضمي، وهي طريقة غير جراحية ومبتكرة لعلاج العديد من الحالات الصعبة في أمراض الجهاز الهضمي مثل مرض أكاليزيا (انقباض عضلة الفؤاد المرضي)، كما تساهم في معالجة الأورام السطحية للجهاز الهضمي.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالكوادر والكفاءات والخبرات المتواجدة فى كلية الطب البشري بالجامعة ومستشفى كفر الشيخ الجامعي، مؤكدا سيادته أن إجراء مثل هذه العمليات ونجاحها يؤكد مدى كفاءة الأطباء وأدائهم المتميز.

ومن جانبه أشار الدكتور طه اسماعيل، عميد كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن فريق مناظير الجهاز الهضمي، والذي ضم الدكتور تامر حيدر، والدكتور محمود عاشور، أجري أول حالة شق عضلي لعضلة المريء باستخدام تقنية مناظير الفراغ الثالث (POEM) لمريض يعاني من مرض أكاليزيا، لأول مرة في مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وذلك بمعاونة الفريق الطبي بوحدة المناظير، والذي ضم الدكتور عبد الكريم صلاح، والدكتور محمد موسى، والدكتور عمرو سكوت، والدكتور أحمد بكر، بالإضافة إلى الفريق المعاون من التمريض والفنيين المؤهلين.



الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ



مستشفي كفر الشيخ الجامعي تطلق تقنية مناظير الفراغ الثالث لعلاج أمراض الجهاز الهضمي