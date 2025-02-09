تريند "الكيكة".. تعرف على أضرار تسخين "المواد الحافظة" فى الميكروويف

كتبت: دانه الحديدى

انتشر خلال الأيام الأخيرة "تريند" على مواقع التواصل الإجتماعى، قائم على مقاطع فيديو يتم فيه تسخين أحد أنواع كيك شيكولاتة الجاهز، والمتوافر بالأسواق، داخل جهاز الميكروويف، بهدف إذابة الشيكولاتة التي تحتوى عليها قطعة الكيك، بحيث تتحول إلى ما يشبه أحد أنواع كيك الشيكولاتة المعروفة بـ "المولتن كيك"، والتي تقدم بعد تسخينها لإذابة الشوكلاته المتواجدة داخلها، ويقدم في العادة جانبها قطعة أيس كريم.

ومع كل تريند غذائى، تظهر مجموعة من الأضرار المصاحبة، سواء بسبب الخطأ في طريقة تقديم هذا النوع من الطعام، أو بسبب نوع الطعام نفسه، أو بسبب الإفراط فى تقليد هذا التريند وتناول تلك الأطعمة بشكل مبالغ فيها، وفى تلك الحالة ظهرت بعض الآراء التي تشير إلى خطورة تسخين الكيك الجاهز بالميكروويف لإحتوائه على مواد حافظة.

أضرار تسخين الكيك الجاهز بالميكروويف

ومن جانبها قالت الدكتورة شيرين على زكى، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، إن معظم التريندات الغذائية المنتشرة بالفترة الأخيرة هي تريندات مؤذية للصحة العامة، سواء لاعتمادها على مأكولات غير صحية، أو على طرق خاطئة يتم تحضير تلك الأطعمة بها، كذلك تقليد هذا التريند بكثرة وليس لمرة على سبيل التجربة.

وأوضحت أن المشكلة الظاهرة بوضوح في ذلك التريند، هو احتواء هذا النوع من الكيك الجاهز على كميات كبيرة من السكر والزيوت المهدرجة الضارة بالصحة، والأخطر قيام البعض بتسخين هذا الكيك داخل الميكروويف بورقته الخارجية، وغير المخصصة لذلك الأمر، وهو ما يؤدى إلى تفاعل المواد الموجودة بتلك الورقة مع الطعام، وهو ما ينتج عنه مواد مسرطنة، نفس الأمر ينطبق على تريند وضع الطعام في "كيس بطاطس" والذى انتشر منذ فترة.

وأشارت زكى إلى أن تسخين الأطعمة في الأوانى غير المخصصة للميكروويف هو أمر بالغ الخطورة، نظرًا لتفاعل المواد الموجودة داخل تلك الأوانى مع الطعام، على رأسها الأكياس البلاستيكية والأطباق الميلامين القديمة، ونفس الأمر ينطبق على الأكياس المغلفة للمنتجات الغذائية الجاهزة، وتصل خطورة الأمر إلى حد إنتاج تفاعل تلك المواد مع الطعام لمواد مسرطنة.

ابتعد عن المنتجات المعروضة بالشمس

وحذرت زكى من شراء الحلويات والمنتجات الغذائية المختلفة التي تعرض على أرفف معرضة للشمس، سواء بمحلات البقالة أو الأكشاك، نظرًا الأطعمة المحتوية على المواد الحافظة تتفاعل مع الحرارة، منتجة مواد شديدة الخطورة على صحة الإنسان، لافتة إلى أن تفاعل الأطعمة مع الأوانى ومواد التغليف غير المخصصة لذلك، يحدث حتى دون تعرض للحرارة، مثل تخزين المخللات أو اتجاه بعض المحلات لتتبيل اللحوم بكميات كبيرة داخل البراميل البلاستيكية، المعدة للكيماويات في الأساس، ينتج عنه تفاعلات خطيرة.

إبعاد الأطفال عن التريندات ضرورة

وطالبت زكى بضرورة عدم تقليد التريندات التي تنتشر على يد "البلوجرز" خاصة بالنسبة للأطفال، لأن كل غريب مرغوب، أو عدم تكراره في حالة تجربته، منعًا للتعرض لكميات كبيرة من السكر والزيوت المهدرجة والمواد الحافظة، أكثر من اللازم، والإعتماد على بدائل أخرى منزلية، مشيرة إلى أن "كيكة المج" على سبيل المثال، التي يتم إعدادها بالمنزل، هي بديل أمن وسهل وسريع لهذا التريند، لأن إعدادها منزليًا يتم بمواد مضمونة وصحية، مع التحكم في كميات السكر وإمكانية إستخدام العسل للتحلية بديلا عنه.