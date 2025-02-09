بدء تلقى التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر لمدة 15 يوما

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، بدء تلقي طلبات التظلمات على نتيجة امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية، بداية من اليوم ولمدة 15 يوما.

وكان اعتمد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، مؤشرات نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بالمحافظة.

وجاءت النتيجة أن نسبة النجاح في مدارس البحر الأحمر الإعدادية العامة بلغت 72.5%، فيما سجلت نسبة نجاح الإعدادية المهنية 77%.

كما اعتمد المحافظ نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين، حيث بلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، ونسبة النجاح للمكفوفين وضعاف البصر 100% أيضًا.

كذلك اعتمد نتائج امتحانات الشهادة التلمذية الصناعية، التي حققت نسبة نجاح بلغت 100%.