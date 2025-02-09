انطلاق فعاليات المدرسة الشتوية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقدت اليوم الأحد، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الغردقة بالتعاون مع الجمعية العربية للفيزياء، فعاليات المدرسة الشتوية حول المعلومات الكمومية والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعى.

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور محفوظ عبد الستار رئيس جامعة الغردقة، وتحت إشراف الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والدكتور عمرو بدوى وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وبحضور الدكتور طه علي خليفة بكلية الألسن

وتهدف هذه المدرسة إلى تعزيز البحث العلمي والتعاون الأكاديمي في مجال المعلومات الكمومية والحوسبة الكمومية، وذلك من خلال تقديم أحدث التطورات والنظريات العلمية في هذا المجال الواعد، كما تسعى المدرسة إلى توفير بيئة تفاعلية لتبادل الأفكار والخيرات بين الباحثين والطلاب المهتمين، مع التركيز على التطبيقات العملية لهذه التقنيات.

أوضح الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن هذه المدرسة تسهم في توفير منصة تعليمية متخصصة تركز على تطوير مهارات الطلاب والباحثين في مجالات الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي الكمي، ومن خلال برامج تعليمية متقدمة، وورش عمل، ومحاضرات يقدمها خبراء دوليون، وسيتمكن المشاركون من اكتساب فهم عميق للتقنيات الحديثة والتطبيقات العملية للحوسبة الكمية، مما يعزز من قدراتهم التنافسية في مواكبة أحدث التقنيات العلمية والذى بدوره يوفر فرصا جديدة فى سوق العمل.

كما أن إقامة مثل هذه الفعاليات تسهم في بناء مجتمع أكاديمي قوي يشجع على التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية، مما يعزز من الابتكار ويؤدي إلى تطوير حلول جديدة للتحديات المعاصرة، وتمثل مدرسة الغردقة الشتوية خطوة استراتيجية نحو إعداد الجيل القادم من العلماء والمهندسين الذين سيشكلون مستقبل التكنولوجيا في مصر.