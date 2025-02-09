انطلاق الترم الثانى.. انتظام أكثر من مليون طالب بمدارس سوهاج اليوم.. فيديو

سوهاج - محمود مقبول

قدم "تليفزيون اليوم السابع" اليوم بثا مباشرا من محافظة سوهاج، حيث تناول البث توافد الطلاب على المدارس برفقة أولياء الأمور مع إنطلاق الفصل الدراسى الثانى.

وشهدت مديرية التربية والتعليم بسوهاج اليوم، انتظاما جزئيا للعملية التعليمية داخل المدارس التي تعمل بنظام الفترتين أو بنظام الفترة الممتدة، وذلك بعد أن كانت المديرية قد أنهت كل الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى.

وشهدت محافظة سوهاج انطلاقا جزئيا للفصل الدراسى الثانى أمس، داخل 11 إدارة تعليمية هى عدد إدارات المديرية والتى تضم "طما وطهطا وجهية والمراغة وساقلته وسوهاج وأخميم والمنشأة وجرجا والبلينا ودار السلام" داخل ما يقرب من 450 مدرسة ابتدائى وإعدادى وثانوى بنظام الفترتين وهو انطلاق جزئى، بينما انطلقت اليوم بكامل طاقتها بكل مدارس المحافظة حيث توافد أكثر من مليون طالب على المدارس.

ومن جانبه، أكد محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج فى تصريحات صحفية خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة سوف تستقبل حوالى مليون 121 ألفا و982 طالبا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، وتجاوز عدد المدارس بالمحافظة 1781 مدرسة وعدد الفصول اقتربنا من 30 ألف فصل وهناك إنشاءات جديدة تتسلمها المديرية على مراحل وخاصة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.