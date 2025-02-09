اليوم السابع
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انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية الليبية فى طربلس بمشاركة أممية

الأحد، 09 فبراير 2025 02:42 م
انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية الليبية فى طربلس بمشاركة أممية ستيفاني خوري
كتب أحمد جمعة

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انطلقت اليوم، الأحد، أعمال اللجنة الاستشارية بعقد اجتماعها الافتتاحي في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس.

ورحبت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، بالأعضاء، وسلطت الضوء على الدور الرئيسي للجنة الاستشارية كجزء من العملية السياسية الشاملة، بملكية وقيادة ليبية، والتي وضعت لكسر الجمود السياسي الحالي.

وأشارت خوري إلى إحاطتها لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، موضحة أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، بل ستقوم هذه اللجنة بإعداد مقترحات سليمة تقنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي.

وستكون اللجنة الاستشارية الليبية محددة المدة، وسيتم تقديم نتائجها إلى البعثة استعدادًا للمراحل اللاحقة من العملية السياسية، لدعم المؤسسات وصناع القرار الليبيين في تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية.

 







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