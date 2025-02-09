انتظام 44734 طالبا بالفصل الدراسى الثانى فى جامعة قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

انطلقت الدراسة رسميًا بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 فى جامعة قناة السويس، وسط تنظيم متميز واستعدادات مكثفة لضمان سير العملية التعليمية وفق أعلى المعايير.

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة استقبلت 44734 طالبًا وطالبة مع بداية الفصل الدراسى الثاني، حيث انتظم الطلاب فى محاضراتهم وفق الجداول الدراسية المعلنة بجميع الكليات.

وأوضح أن الأعداد توزعت على مختلف الكليات، حيث استقبلت كلية الطب 2352 طالبًا وطالبة، فيما انتظم 1820 طالبًا فى كلية الطب البيطري، و713 فى كلية الصيدلة، و533 فى كلية طب الأسنان، و1325 فى كلية السياحة والفنادق، و2238 فى كلية الحاسبات والمعلومات، و2593 فى كلية الزراعة، و1524 فى كلية العلوم، و1980 فى كلية الهندسة، و3429 فى كلية التمريض، و3165 فى المعهد الفنى للتمريض، و1915 فى كلية التربية الرياضية، و1989 فى كلية الألسن، و303 فى كلية العلاج الطبيعي، و561 فى الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، و6749 فى كلية التجارة، و4206 فى كلية التربية، و7339 فى كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وشدد الدكتور ناصر مندور على التزام الجامعة بالجدول الزمنى الصادر عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، الذى ينص على استمرار الدراسة لمدة 16 أسبوعًا حتى الخميس 29 مايو 2025، على أن تُجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال يونيو 2025 وفق طبيعة الدراسة بكل كلية، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع مصلحة الطلاب على رأس أولوياتها وتسعى لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم التفوق الأكاديمى والبحث العلمي.

من جانبه، صرح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأنه تم إتاحة التسجيل للطلاب بنظام الساعات المعتمدة لمدة أسبوعين من بداية الفصل الدراسي، لضمان مرونة اختيار المقررات بما يتناسب مع احتياجاتهم الأكاديمية، مضيفًا أن الجامعة تسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والإدارية لطلابها.

كما أعلنت الجامعة رسميًا نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول فى بعض الكليات، من بينها الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية والبرامج المميزة، بالإضافة إلى إعلان نتائج بعض الفرق الدراسية بجميع الكليات، على أن يتم استكمال الإعلان عن باقى النتائج تباعًا وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الشفافية والدقة فى عملية التصحيح ورصد الدرجات.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، انتظام العملية التعليمية لـ 10 آلاف طالب وطالبة بمرحلة الدراسات العليا، حيث انطلقت المحاضرات وفق الخطط الدراسية المحددة، مع توفير جميع الإمكانات اللازمة لدعم الباحثين وتعزيز دور الجامعة فى خدمة البحث العلمي.

هذا وتواصل جامعة قناة السويس جهودها لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة فى التعليم الجامعي، مع متابعة دقيقة لسير العملية الدراسية فى جميع كلياتها، بما يسهم فى تعزيز أداء الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، انطلاقًا من رسالتها فى تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز الابتكار الأكاديمي.