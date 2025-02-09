العودة إلى المدارس .. قيادات التعليم يشاركون طلاب القناة الإعدادية بنين الطابور الصباحي

بورسعيد - محمد عزام

شارك طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، ومحمود الفولي مدير المراكز الاستكشافية بوزارة التربية والتعليم، طلاب مدرسة القناة الإعدادية للبنين الطابور الصباحي في أول ايام الفصل الدراسي الثاني.

وأشاد محمود الفولى بكثافة حضور الطلاب للمدرسة التى تضم ٣٧ فصلا دراسيا بإجمالي عدد ١٨١٠ طالب وانتظام كامل هيئة التدريس أثناء الطابور الصباحي، واستمع إلى فقرات الإذاعة وشاهد عددا من العروض الاستعراضية في اطار الاحتفالات بعيد الشرطة.

وأثنى مدير المراكز الاستكشافية على انضباط الطابور ومراسم أداء تحية العلم وانصراف الطلاب المنظم بعد انتهاء الطابور، مؤكدا أن تعليم بورسعيد متميز دائما، متمنيا للجميع فصلا دراسيا موفقا.

جاء ذلك بحضور الحسينى راغب مدير عام التعليم العام والدكتور هشام الجعبري مدير عام إدارة شرق التعليمية ومحمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي وكان في استقبال الحضور وائل الصيفى مدير المدرسة.



الاذاعه المدرسية اليوم



الطابور اليوم



تحيى العلم اليوم



جانب من تحية العلم اليوم