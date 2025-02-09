اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 فبراير 2025 11:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

العودة إلى المدارس .. قيادات التعليم يشاركون طلاب القناة الإعدادية بنين الطابور الصباحي

الأحد، 09 فبراير 2025 09:49 ص
العودة إلى المدارس .. قيادات التعليم يشاركون طلاب القناة الإعدادية بنين الطابور الصباحي جانب من تحية العلم اليوم
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، ومحمود الفولي مدير المراكز الاستكشافية بوزارة التربية والتعليم، طلاب مدرسة القناة الإعدادية للبنين الطابور الصباحي في أول ايام الفصل الدراسي الثاني.

وأشاد محمود الفولى بكثافة حضور الطلاب للمدرسة التى تضم ٣٧ فصلا دراسيا بإجمالي عدد ١٨١٠ طالب وانتظام كامل هيئة التدريس أثناء الطابور الصباحي، واستمع إلى فقرات الإذاعة وشاهد عددا من العروض الاستعراضية في اطار الاحتفالات بعيد الشرطة.

وأثنى مدير المراكز الاستكشافية على انضباط الطابور ومراسم أداء تحية العلم وانصراف الطلاب المنظم بعد انتهاء الطابور، مؤكدا أن تعليم بورسعيد متميز دائما، متمنيا للجميع فصلا دراسيا موفقا.

جاء ذلك بحضور الحسينى راغب مدير عام التعليم العام والدكتور هشام الجعبري مدير عام إدارة شرق التعليمية ومحمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي وكان في استقبال الحضور وائل الصيفى مدير المدرسة.

الاذاعه المدرسية اليوم
الاذاعه المدرسية اليوم

 

الطابور اليوم
الطابور اليوم

 

تحيى العلم اليوم
تحيى العلم اليوم

 

جانب من تحية العلم اليوم
جانب من تحية العلم اليوم

 

طابور الصباح اليوم
طابور الصباح اليوم

 







مشاركة

بورسعيد

اخبار بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

التربية والتعليم






الرجوع الى أعلى الصفحة