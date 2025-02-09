العراق يسجل 62 هزة أرضية خلال شهر يناير الماضي

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أعلن العراق اليوم /الأحد/، تسجيل 62 هزة أرضية داخل البلاد، خلال الشهر الماضي.



وذكر قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابع لوزارة النقل العراقية - في تقرير شهري صدر اليوم، ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) مقتطفات منه اليوم - أن إجمالي عدد الهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية خلال هذا الشهر بلغ 92 هزة، منها 62 هزة داخل العراق، و22 هزة داخل إيران بالقرب من الحدود العراقية، كما جرى تسجيل 8 هزات داخل تركيا.



وبحسب التقرير؛ تركز النشاط الزلزالي داخل العراق - هذا الشهر - في محافظة ديالي (قضاء خانقين) بواقع 43 هزة، تليها محافظة نينوى بـ 5 هزات، ثم محافظة أربيل بـ 5 هزات، ومحافظة السليمانية بـ 4 هزات، كما سُجلت هزتان في محافظة ميسان (العمارة)، وهزتان في محافظة كركوك (الحويجة)، بينما تم تسجيل هزة واحدة في محافظة دهوك.