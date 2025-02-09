العراق: "مقاتلات إف 16" تقصف مواقع إرهابية في محافظة كركوك

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استهدفت مقاتلات F-16 عراقية، اليوم /الأحد/، مواقع إرهابية في وادي زغيتون بكركوك، شمال العراق.. في وقت تشهد في خطة إعادة الإعمار تقدما ملحوظا في جنوب البلاد.



وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "استناداً إلى معلومات الاستخبارات العسكرية وبمتابعة وتخطيط خلية الاستهداف نفذت طائرات F-16 العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة إرهابية في وادي زغيتون بكركوك ".



وفي سياق خطة إعادة الإعمار، أعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم تنفيذ 272 مشروعًا في "ذي قار" جنوب البلاد، ضمن خطة إعادة الإعمار، مؤكدة أن مشاريع صندوق إعمار ذي قار تشهد تقدمًا ملحوظًا، تحت إشراف حكومي.



وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد إن "محافظة ذي قار شهدت منذ عام 2021 ثورة عمرانية وطفرة نوعية من ناحية توفير الخدمات الأساسية، عبر إحالة وتنفيذ 405 مشاريع ضمن قطاعات (البنى التحتية والبلديات، الطرق والجسور، الماء والكهرباء، الأمن، السياحة والترفيه، الشباب والرياضة، الموارد المائية، مجلس القضاء الأعلى، الصحة والتعليم)".