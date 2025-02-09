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الطلاب فى مدارسهم.. انتظام الدراسة فى ثانى أيام الفصل الدراسى الثانى

الأحد، 09 فبراير 2025 08:03 ص
الطلاب فى مدارسهم.. انتظام الدراسة فى ثانى أيام الفصل الدراسى الثانى عودة المدارس فى الترم التاني
كتب محمود طه حسين - تصوير كريم عبد العزيز

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عاد الطلاب إلى مقاعدهم فى ثان أيام الفصل الدراسي الثاني، حيث استقبلت المدارس على مستوى الجمهورية صباح اليوم، الأحد، التلاميذ فى جميع الصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى الثالث الثانوي العام والفنى، وشهدت المدارس حضور مرتفع للطلاب وحرصت المدارس على بدء الترم الثاني بانضباط بدأ بتنظيم دخول الطلاب والقيام بمراسم الإذاعة المدرسية وتحية العلم وترديد النشيط الوطنى.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وبالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول، وإخطار أولياء الأمور - بصفة دورية - بموقف غياب أبنائهم، وتخصيص رقم هاتف للتواصل والشكاوى وتنفيذ خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية، والتوجيه الفني بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس حرصا على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس ومتابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي، وخاصة عند بدء اليوم الدراسي، والفسحة المدرسية وموعد انصراف الطلاب من المدرسة حفاظا على تأمين الطلاب وسلامتهم، ولا يسمح بخروج أي من العاملين بالمدرسة، إلا من خلال تصريح كتابي، وفي حالة الضرورة القصوى.

بداية الدراسة (2)
بداية الدراسة

 

سعادة الطلاب بعودة الفصل الدراسي الثاني (1)
سعادة الطلاب بعودة الفصل الدراسي الثاني 

 

سعادة الطلاب بعودة الفصل الدراسي الثاني (2)
سعادة الطلاب بعودة الفصل الدراسي الثاني 

 

سعادة الطلاب بعودة الفصل الدراسي الثاني (3)
سعادة الطلاب بعودة الفصل الدراسي الثاني 

 

عودة الطلاب للمدارس
عودة الطلاب للمدارس

 

احضان بين الطلاب للفرحة بعودة الدراسة (1)
بالاحضان .. طالبات المدارس استقبلن زميلاتهن فى اول يوم بالترم الثاني

 

احضان بين الطلاب للفرحة بعودة الدراسة (2)
احضان بين الطلبات فى اول يوم بالترم الثانى 
الاباء والامهات ورحلة توصيل ابنائهم (2)
الاباء والامهات ورحلة توصيل ابنائهم 

 

الاباء والامهات ورحلة توصيل ابنائهم
الاباء والامهات ورحلة توصيل ابنائهم

 

اول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني (1)
الطالبات فى اول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني 

 

أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني (1)
أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني 

 

اول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني (2)
تلاميذ المدارس 

 

أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني (2)
الطالبات فى أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني 

 

اول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني (3)
اول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني 

 

أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني (3)
طالبات المدارس

 

أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني (4)
الطالبات
 
أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني (5)
طالبات المدارس

 

بداية الدراسة (1)
بداية الدراسة

 


 







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