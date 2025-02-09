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الطقس اليوم الأحد .. أجواء شديدة البرودة وأمطار بعدة مناطق.. تفاصيل

الأحد، 09 فبراير 2025 10:11 ص
الطقس اليوم الأحد .. أجواء شديدة البرودة وأمطار بعدة مناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 9-2-2025
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد  9-2-2025 ، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 7-2-2025 ، كما يلى:

طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

الطقس معتدل على شمال الصعيد.

أجواء مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

البحر الأحمر معتدل : مضطرب ارتفاع الأمواج (1.5) : (2.5) متر، والبحر المتوسط : معتدل لمضطرب وارتفاع الأمواج (1.5: 2.5) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.







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