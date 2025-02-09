الرئيس عبد المجيد تبون يدعو نظيره اللبنانى جوزيف عون لزيارة الجزائر قريبًا

كتبت ـ إيمان حنا

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الدعوة لرئيس لبنان جوزيف عون لزيارة الجزائر خلال الفترة القادمة، وسلم الدعوة للرئيس عون، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال زيارته لبيروت والتى التقى خلالها مع الرئيس عون فى قصر بعبدا الرئاسي، اليوم الأحد.

أضاف تبون ، فى رسالته التى حملها عطاف ، "إن للجزائر ولبنان تاريخ مشترك حافل بالتضامن والتعاون وتبادل الدعم في القضايا التي تهم شعبينا الشقيقين، ولطالما كانت مواقفنا متماهية في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية في كل المحافل، ومن هذا المنطلق يشرفني أن أوجه لكم دعوة لزيارة الجزائر في تاريخ سيتم الاتفاق بشأنه عبر القنوات الدبلوماسية المعهودة".

من جانبه، شدد عون على رغبة بلاده فى تطوير العلاقات اللبنانية الجزائرية في المجالات كافة، منوها بالمواقف التي اتخذتها الجزائر في مجلس الأمن الدولي إلى جانب لبنان لاسيما خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، مقدرا الدعم الذي يلقاه لبنان من الجزائر.

ومن جانبه، أكد عطاف وقوف بلاده إلى جانب لبنان، مجدداً تهنئة الرئيس تبون بانتخابه، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما دعا إلى تطوير العلاقات الاقتصادية وتفعيل عمل الهيئة المشتركة لرجال الأعمال اللبنانيين والجزائريين، مشددًا عن الموقف الدائم لبلاده في مجلس الأمن الدولي وتبنيها لمواقف لبنان المحقة وأكد على أهمية التنسيق بين البلدين في اللقاءات العربية والإقليمية والدولية.

أضاف عطاف، أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة من تاريخه وهي مرحلة تعزيز مؤسساته، وإنعاش اقتصاده ومرحلة استتباب الامن فيه، وفي كل هذه المراحل لا يمكن للجزائر الا ان تكون واقفة بثبات الى جانب لبنان.

وقال: "كما تطرقنا خلال اللقاء إلى العلاقات الثنائية، وكان اتفاق على ضرورة إعادة تفعيلها وإعطائها حركية جديدة ومضمونًا أوسع. وتحدثنا كذلك عن عضوية الجزائر في مجلس الأمن واستعدادها على دعم لبنان داخل المجلس. وتطرقنا كذلك إلى الاستحقاقات العربية القادمة، وكان اتفاق على ضرورة التنسيق الوطيد، والتشاور المستدام والمنتظم بين الجزائر ولبنان للاسهام في انجاح هذه الاستحقاقات العربية القادمة."

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