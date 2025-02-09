الجيش اللبناني يتخذ تدابير استثنائية على امتداد حدود سوريا

أ ش أ

أعلن الجيش اللبناني تنفيذ تدابير أمنية استثنائية على امتداد الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أن وحداته تواصل الرد بالأسلحة المناسبة على تكرار إطلاق قذائف من الأراضي السورية.



وذكر الجيش اللبناني - في بيان نشرته على منصة (إكس) اليوم /الأحد/ - أن التدابير الأمنية الاستثنائية على امتداد الحدود؛ يتخللها تركيز نقاط مراقبة، وتسيير دوريات، وإقامة حواجز ظرفية.



وأضاف أن قيادة الجيش تتابع الوضع على الحدود، وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للتطورات.



وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أصدرت الأوامر للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تطلق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية، وذلك بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.