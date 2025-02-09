الجزائر تؤكد وقوفها الثابت إلى جانب لبنان

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أكد وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشئون الإفريقية في الجزائر أحمد عطاف، وقوف بلاده الثابت إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.



جاء ذلك في تصريحات له عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد في بيروت، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، حيث هنأ عطاف الرئيس اللبناني على انتخابه وكذلك على استكمال الإجراءات لتشكيل الحكومة اللبنانية، متمنيا لها كل النجاح والتوفيق، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية (واج).



وأشار عطاف إلى أن لبنان في مرحلة دقيقة من تاريخه وهي مرحلة تقوية مؤسساته وإنعاش اقتصاده واستتباب الأمن فيه، منوها بأنه سلم الرئيس اللبناني رسالة خطية من الرئيس تبون، ونقل له تحياته الأخوية وجدد له تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للبنان.



وأوضح عطاف أنه تطرق مع الرئيس عون إلى العلاقات الثنائية، وتم الاتفاق على ضرورة إعادة تحريكها وإعطائها حركية جديدة ومضمون أوسع، وكذلك ضرورة التنسيق الوطيد والتشاور المستدام والمنتظم بين البلدين للإسهام في إنجاح استحقاقات العربية القادمة.