التعاون الخليجي: ندين تصريحات إسرائيل ضد السعودية وندعم سيادة الفلسطينيين على أرضهم

إيمان حنا

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الاستنكار، تصريحات قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المملكة العربية السعودية، ومطالبتها ببناء دولة فلسطينية داخل الأراضي السعودية، وفق بيان صادر عن المجلس.



وقال البديوي، إن هذه التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة تؤكد نهج قوات الاحتلال الإسرائيلية في عدم احترامها للقوانين والمعاهدات الدولية والأممية وسيادة الدول.



وأكد الموقف الراسخ والثابت للمملكة ودول مجلس التعاون لدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، والجهود الكبيرة والقيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية لدعم القضية الفلسطينية، والمتمثلة في ضرورة حل الدولتين، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.



وجدد الأمين العام في ختام بيانه دعوته للمجتمع الدولي للوقوف بشكل جاد وحاسم ضد هذه التصريحات الإسرائيلية العدوانية، التي تشكل تهديداً وخطراً على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.