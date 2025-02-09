الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى طولكرم ويشدد حصاره على المدينة ومخيمها

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دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مدينة طولكرم ومخيميها، مع استمرار العدوان عليها لليوم الرابع عشر على التوالي.



ففي مدينة طولكرم، انتشر جنود الاحتلال المشاة في الحيين الشرقي والجنوبي، وأوقفوا المواطنين خاصة الشبان ودققوا في هوياتهم وحققوا معهم ميدانيا، بالتزامن مع تحليق طائرات مُسيرة على ارتفاع منخفض؛ ما تسبب بحالة من الخوف في صفوف المواطنين، كما شددوا من حصارهم للحي الشرقي وتحديدا في شارع المقاطعة، وسط مناشدات من الأهالي بتوفير المساعدات الغذائية لهم.



وواصلت قوات الاحتلال - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ونشرت آلياتها والجنود المشاة على مداخله، وعرقلت عمل مركبات الإسعاف والطواقم الطبية، ووضعت سواتر في شارع المستشفى ومنعت المركبات من المرور، وقد شوهد جنود الاحتلال على مدخل الطوارئ وهم يجبرون أحد الشبان على خلع ملابسه بحجة التفتيش.



وما زالت قوات الاحتلال تطبق حصارها على مخيم طولكرم، وتستولي على المنازل والمباني في حاراته كافة، وتنشر الجنود المشاة فيها، كما واصلت الاستيلاء على عدد من المنازل في محيطه وتحويلها لثكنات عسكرية وأماكن للقناصة.



وتتفاقم المعاناة اليومية للمواطنين الذين ما زالوا في منازلهم على أطراف المخيم، بسبب الحصار المشدد وما رافقه من انقطاع في الكهرباء والمياه والاتصالات والانترنت بسبب التدمير الكامل للبنية التحتية، إضافة للنقص الحاد في المواد الغذائية ومياه الشرب والأدوية خاصة لكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.



وأقدمت جرافات الاحتلال على تدمير شارع نابلس الذي يصل مخيم نور شمس ببلدة عنبتا مرورا بدوار بلعا شرق المحافظة، بالتزامن مع تجريف وتدمير البنية التحتية عند مداخل مخيم نور شمس وفي حاراته، تحديدا حارتي المنشية والقلنسوة.



كذلك، ما زالت قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على مخيم نور شمس، وتمنع المواطنين من مغادرته، وسط إطلاق الرصاص الحي صوب كل شيء يتحرك، مع سماع دوي انفجارات.



وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في حارات جبل النصر، وجبل الصالحين، وحولتها لثكنات عسكرية، واحتجزت النساء والأطفال.

واستُشهدت صباح اليوم المواطنة سندس جمال محمد شلبي (23 عامًا) وجنينها، إذ كانت حاملًا في شهرها الثامن، فيما أصيب زوجها بجروح حرجة في الرأس، كما استُشهدت المواطنة رهف فؤاد عبد الله الأشقر (21 عامًا)، وأصيب والدها بعيار ناري في الفخذ أثناء وجودهما في المنزل بالمخيم، فيما أصيب سبعة مواطنين برصاص الاحتلال بينهم طفل (14 عاما).



وفي السياق، واصلت قوات الاحتلال لليوم الثاني إغلاق جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم، الذي يربط المدينة بقرى الكفريات ومحافظات الضفة.



كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم العروب، شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ونصبت حاجزا عسكريا وسطه، واعتلى قناصتها أسطح عدد من المنازل، وسط إطلاق قنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

فيما اعتدى مستعمرون، على عدد من الفلسطينيين في خربة المراجم التابعة لأراضي دوما، جنوب نابلس.

وقال رئيس المجلس القروي في دوما، سليمان دوابشة، إن مجموعة من المستعمرين هاجمت المواطنين في خربة المراجم، واعتدت عليهم بالضرب، وعاثت فسادا وخرابا في "بركسات" أغنام، وقطعت وحطمت أشجار زيتون في المنطقة ذاتها.