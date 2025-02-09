استمرار تدفق شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لأهالى غزة.. فيديو وصور

معبر رفح - محمد حسين

تواصلت، اليوم، عمليات إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، محملة بالإمدادات الأساسية لدعم الأهالي في ظل الظروف الإنسانية المتفاقمة.

ونقل تلفزيون اليوم السابع مشاهد دخول دفعة جديدة من الشاحنات المحملة بمواد غذائية واحتياجات عاجلة، إضافة إلى مستلزمات إغاثية ضرورية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف معاناة السكان المتضررين.

ويأتي هذا التدفق المنتظم للمساعدات في إطار جهود مصر في العمل علي وصول الاحتياجات العاجلة إلى مناطق قطاع غزة.

وأكد مسؤولون في المعبر أن الجهود مستمرة لإدخال مزيد من الشحنات في الأيام المقبلة، مع التركيز على الأولويات الإنسانية العاجلة، وسط دعوات لتسهيل وصول المساعدات بشكل أسرع وأكثر انتظامًا.



تدفق-شاحنات-المساعدات-عبر-معبر-رفح-لتلبية-احتياجات-أهالي-غزة



تدفق-شاحنات-المساعدات-عبر-معبر-رفح-لتلبية-احتياجات-أهالي-غزة



تدفق-شاحنات-المساعدات-عبر-معبر-رفح-لتلبية-احتياجات-أهالي-غزة



تدفق-شاحنات-المساعدات-عبر-معبر-رفح-لتلبية-احتياجات-أهالي-غزة