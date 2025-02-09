استحداث عيادة للرمد وإضافـة سريرين للعناية الوسيطة بمستشفى فايد التخصصى

الإسماعيلية - صبرى غانم

ترأس الدكتور علي رفعت، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، جولة المرور التفقدية اليوم لمستشفى فايـد التخصصي، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي ـ رئيس الهيئة العامة للرعايـة الصحية، والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل ، تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، بهدف تقييم سيـر العمل ومراجعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

خلال الجولة، تم تفقد تجهيزات عيـادة الرمد في المستشفى، والتي تم اضافتها لتلبية احتياجات المنتفعين، وقد تم تجهيز العيادة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، حيث ستعمل العيادة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، كما تم إضافة سريرين مجهزين للعناية الوسيطة، مما يسهم في زيادة السعة السريرية للمستشفى وتقديم خدمات طبية متكاملة.

وأشار الدكتور علي رفعت إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للاجتماع الموسع الذي عُقد قبل شهر مع المنتفعين، بمستشفى فايد التخصصي حيث تم مناقشة الاحتياجات الصحية للمجتمع المحلي، وقد أسفر النقاش عن نتائج إيجابية شملت تشغيل عيادة تخصصية للرمد وزيادة عدد أسرة العناية الوسيطة.

تسعى الهيئة العامة للرعاية الصحية باستمرار إلى تطوير الخدمات الصحية في جميع منشآتها، مما يعكس التزامها بتعزيز مستوى الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين، وتأتي هذه الخطوات كجزء من رؤية الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي وضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع فئات المجتمع.

كما تم تفقد الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية وغسيل الكلى، حيث تم التأكيد على أهمية توفير بيئة علاجيـة متميزة تلبي احتياجات المرضى، وتعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية مستشفى فايد التخصصي لتقديم خدمات صحية متطورة ومتكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.